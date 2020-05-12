Рубль укрепился на фоне растущей нефти

https://static.news.ru/photo/ea8315f8-9458-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе торгов на Московской бирже доллар и евро после утреннего повышения 12 мая перешли к снижению. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 27,19 копейки — до 75,9 рубля. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась до $30,59 за баррель, июньский фьючерс на WTI подорожал до $25,48 за баррель.

По данным торгов на 15:00 12 мая курс доллара снизился до отметки в 73,1 рубля, курс евро — до 79,32 рубля. Как считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль укрепился на фоне усилившей рост нефти на сообщениях о планах дополнительного сокращения добычи в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК. Кроме того, инвесторы отыгрывают намерение ряда стран смягчить жёсткие ограничения, введённые во время пандемии коронавируса.

В течение предстоящей недели мы не видим поводов для выхода рубля из диапазона 73-75 руб./$1, — цитирует «Интерфакс» аналитиков банка «Санкт-Петербург».

Как писал NEWS.ru, валюты развивающихся стран дорожают против доллара на фоне активной работы «печатного станка» ФРС. Правительство США выпускает долговые бумаги для финансирования беспрецедентных мер, одобренных конгрессом в рамках поддержки экономики. Основной спрос на них исходит со стороны Федрезерва: в ближайшее время ведомство может приобрести облигации более чем на $3 трлн. Слабый доллар помог нивелировать давление сырьевых активов, в том числе и нефтяного рынка, благодаря чему чёрное золото продолжило восстанавливать свои позиции.