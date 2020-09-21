Доллар США на МосБирже подорожал до 76,36 рубля

https://static.news.ru/photo/79815e88-fca8-11ea-aa76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доллар США на открытии торгов МосБиржи подорожал на 0,31% — до 76,3675 рубля. Евро прибавил 0,18%, до 89,7625 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:10 мск американская валюта находилась на отметке 76,27 рубля (+0,18%). Евро упал до 89,5225 рубля. (−0,08%). Российский рынок ценных бумаг стартовал ростом индексов торговых площадок. По информации на 10:00 мск, показатели МосБиржи увеличились на 0,36% — до 2874 пунктов, а РТС вырос на 0,69%, до 1189,37 пункта.

К 10:10 мск индекс МосБиржи находился на отметке в 2886,54 пункта (+0,8%). Индекс РТС торговался на уровне 1191,47 пункта (+0,87%). Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожают на 0,24% — до $41,54 за баррель. Сорт WTI прибавил 0,35% — до $39,68 за «бочку».

Осенний рост курса евро и доллара является традиционным, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Доктор экономических наук назвал не только причины падения рубля, но и рассказал, при каких условиях оно продолжится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скачки курса доллара и евро связаны с локальным случаем в департаменте казначейства США. Речь идёт об утечке из баз данных департамента по криминальным расследованиям в отношении подозрительных операций ряда крупнейших банков.