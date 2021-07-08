Доллар поднялся выше 74 рублей

Курс доллара впервые с мая вырос до 74,72 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской Бирже.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов американская валюта выросла на 0,75 копейки. Курс евро же снизился на 7,25 копейки и составил 88,0125 рубля.

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян заявил, что сейчас лучшее время для перевода сбережений в американскую валюту. Обладателям долларов он посоветовал не тратить их до осени.

Ранее цена на нефть марки Brent побила новый рекорд. Стоимость сентябрьского фьючерса составила $77,04 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Чёрное золото не достигало такой отметки с октября 2018 года.