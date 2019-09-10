https://static.news.ru/photo/6a6eff20-d3a2-11e9-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара к рублю в начале торгов на МосБирже 10 сентября снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих финансовых операций на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.

Курс евро потерял 15,25 копейки и составил 72,2475 рубля, передаёт официальный сайт Московской Биржи .

Индекс МосБиржи упал по сравнению с предыдущей сессией на 0,13% и составил 2783,03 пункта. Показатель РТС уменьшился на 0,2% и достиг отметки 1337,53 пункта.

Ранее News.ru сообщал, что курс доллара к рублю на начало торгов Московской Биржи 9 сентября 2019 года потерял по сравнению с уровнем закрытия предыдущих финансовых операций 18 копеек и составил 65,55 рубля.