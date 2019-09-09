https://static.news.ru/photo/51fba3c8-d2d8-11e9-88cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс доллара к рублю на начало торгов Московской Биржи 9 сентября 2019 года потерял по сравнению с уровнем закрытия предыдущих финансовых операций 18 копеек и составил 65,55 рубля.

Курс евро «похудел» на 19 копеек — до 72,31 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,26% — до 2804,83 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,28% — до 1344,25 пункта, передаёт сайт Мосбиржи .

Ранее News.ru сообщал, что количество сделок по золоту на Мосбирже с января по август 2019 года снизилось на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении объём составил 11,04 тонны.