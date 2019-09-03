https://static.news.ru/photo/84b770d8-ce70-11e9-b48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Объём сделок по золоту на Московской Бирже с января по август 2019 года снизился на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает « ПРАЙМ ». В количественном выражении объём «золотых» сделок составил 11,04 т. При этом рынок серебра вырос по сравнению с расчётным периодом в 2018 году, показав увеличение почти в 2,7 раза и составив 6,93 т. В денежном выражении общий показатель для золота и серебра составил около 27,7 млрд рублей.

Только в августе было заключено сделок на 3,2 млрд рублей по тонне золота и 300 кг серебра.

Поставочные торги драгоценными металлами запустили на Московской Бирже в 2013 году. Участниками рынка на данный момент являются 63 организации — 63 коммерческих банка, 13 профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры и их клиенты) и Банк России, который с 2017 года также выставляет заявки на покупку золота на Московской Бирже, кроме сделок на внебиржевом рынке.

News.ru ранее писал о большом количестве контрабандных золотых слитков, заполнившем мировой рынок. Эксперты посчитали, что это может свидетельствовать об «отмывании» злоумышленниками незаконно добытого драгоценного металла.