Объём сделок по золоту на Московской Бирже с января по август 2019 года снизился на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает «
Только в августе было заключено сделок на 3,2 млрд рублей по тонне золота и 300 кг серебра.
Поставочные торги драгоценными металлами запустили на Московской Бирже в 2013 году. Участниками рынка на данный момент являются 63 организации — 63 коммерческих банка, 13 профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры и их клиенты) и Банк России, который с 2017 года также выставляет заявки на покупку золота на Московской Бирже, кроме сделок на внебиржевом рынке.
News.ru ранее писал о большом количестве контрабандных золотых слитков, заполнившем мировой рынок. Эксперты посчитали, что это может свидетельствовать об «отмывании» злоумышленниками незаконно добытого драгоценного металла.