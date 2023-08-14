Доллар и евро больше 100 рублей: почему, что будет с курсом к концу года

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что главной причиной ослабления курса рубля является мягкая денежно-кредитная политика, но Центробанк РФ способен нормализовать ситуацию. Что будет с российской валютой в ближайшее время?

По словам Орешкина, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация», — предполагает помощник президента России.

Как отреагировал Центробанк РФ

14 августа курс доллара на Московской Бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. Евро вырос до 110,21 рубля.

В ЦБ сообщили, что на данный момент нет никаких рисков для финансовой стабильности, отметив, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов.

«Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», — заявили в ЦБ.

Что будет с рублем в ближайшие месяцы

Экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака считает, что курс рубля будет падать до конца 2023 года и дальше, пока спецоперация на Украине не будет прекращена. Он назвал ожидаемым тот факт, что российская валюта начала ослабевать. Однако эксперт уверен, что скоро Банк России повысит ключевую ставку и это позволит рублю укрепить свои позиции.

«Это связано с тем, что у России восстановился импорт, а вот экспорт не до конца. Также часть выручки оседает у посредников, и в Россию их приходит намного меньше. В ближайшие месяцы продолжится плавный и медленный рост курса доллара, евро», — поделился своим мнением Кульбака.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отметил, что ослабление рубля может быть напрямую связано с санкциями Запада. По его мнению, можно деноминировать рубль в пропорции 1 к 100, тогда значения национальных валют России и США будут уравнены.

«В выигрыше бюджет и акционеры компаний экспортеров на фондовом рынке, ведь даже если рынок акций больше не вырастет, они могут рассчитывать на большие дивиденды», — рассказал он.

Как в России реагируют на падение курса рубля

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что падение курса рубля по отношению к американской валюте практически не волнует население.

«Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — рассказал он.

Аксаков подчеркнул, что ситуация с курсом отечественной валюты полностью находится под контролем государства.

«Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда. В этом смысле страна находится в позитивном тренде своего развития», — резюмировал парламентарий.

Читайте также:

Туроператор заявил о подорожании заграничных туров из-за ослабления рубля

Россиянам рассказали, где недорого отдохнуть в бархатный сезон

Финансист предсказал стагфляцию в России к концу 2023 года