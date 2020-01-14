https://static.news.ru/photo/f9618d1e-36b8-11ea-aec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

В 2019 году «Газпром» увеличил экспорт в ближнее зарубежье на 2,2%. Также по итогам года холдинг увеличил добычу газа на 0,5% — до 500,3 млрд куб. м, достигнув лучшего результата с 2012 года.

При этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья, в том числе и в Китай, в 2019 году снизился на 1,3% по сравнению с рекордным 2018 годом — до 199,2 млрд куб. м., сообщает ТАСС.

В итоге доходы «Газпрома» от экспорта газа снизились в январе-ноябре 2019 года на 15% и составили на $37,7 млрд.

Как писал NEWS.ru, благодаря запуску газопровода «Турецкий поток» Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа, другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу.