Благодаря запуску газопровода «Турецкий поток» Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на церемонии ввода трубопровода в эксплуатацию.
Благодаря проекту 15,7 млрд кубометров газа останутся в Турции, другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу, — цитирует ТАСС Донмеза.
Как писал NEWS.ru, глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал газопровод «Турецкий поток» одним из флагманских российско-турецких проектов. По его словам, реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям двух стран и твёрдому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнёрства. Кроме того, он выразил слова благодарности президентам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану.