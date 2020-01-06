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МИД Польши сообщил об эвакуации своего посла в Иране Беаты Пенкса из страны. Об этом заявил замглавы ведомства Марчин Пшидач.

Вместе с британцами, с которыми мы делим здание посольства, мы решили, что из соображений безопасности правильным решением будет возвращение посла в страну, — сказал он. В ночь на среду, 8...