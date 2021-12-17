Добытчики минтая предупредили о риске срыва вылова из-за новых правил

Риск так называемого системного сбоя в вылове минтая и производстве из него рыбной продукции существует в отрасли, предупредили российские рыбопромышленники. Он связан со вступлением в силу с нового года правил оформления лицензий на добычу биоресурсов, сообщает РБК. Об этом говорится в письмах, направленных вице-премьеру Виктории Абрамченко от лица президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева и главы Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака.

Сложившаяся ситуация с выдачей разрешений может привести к полной остановке промысла и производства рыбной продукции в крупнейшем рыбохозяйственном бассейне страны, в том числе к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции, которая стартует 1 января следующего года, — отмечает Буглак.

Постановление правительства, регулирующее изменения в правилах оформления лицензий на вылов, вступает в силу с 1 января. В документе говорится о выдаче разрешений на добычу для судов, произведённых за пределами ЕАЭС, лишь после предоставления информации о их таможенном декларировании. По словам представителей отрасли, других нормативных актов, определяющих точный перечень необходимой документации для доказательства растаможки судна, пока нет.



Ещё одна проблема — неопределённость с судами, построенными в СССР. Так, для лова рыбы используются 46 крупнотоннажных судов производства Украины, которые оказались в акватории Охотского моря ещё в советские годы.

Территория ЕАЭС не включает в себя территорию бывшего СССР, следовательно, неясно, считать такие суда построенными или приобретёнными на территории ЕАЭС или за его пределами, — говорится в письме Буглака.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость лососёвой икры в России впервые за всю историю наблюдений с 2000 года превысила в рознице отметку в пять тысяч рублей за килограмм. За 20 лет цена икры выросла в 7,4 раза — с 675,2 рубля, зафиксированных в октябре 2000 года.