Добрались до Потанина: бизнесмен попал под санкции

Совладелец, президент, председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин впервые оказался в санкционном списке. Правительство Канады включило его в санкционный лист. О возможных рисках для «Норильского никеля» и для самого бизнесмена из-за ведённых санкций NEWS.ru поговорил с экспертами.

По словам президента компании Сommodities & Resources Дидье Жюльена, санкции направлены на возможную собственность бизнесмена. «Дом, яхта и деньги, связанные с покупкой, продажей и кредитами / долгами по такой собственности. Вопрос в том, какое имущество есть у Владимира Потанина в Канаде».

Правительство Канады, включив Владимира Потанина в санкционный список, запретило ему совершать любые сделки с резидентами этой страны, иметь там вклады, счета. Его собственность, если она там есть, подлежит аресту, а ему самому запрещается въезд на территорию, — сказал NEWS.ru управляющий партнёр «Дювернуа Лигал» Егор Носков.

Бизнесмен контролирует около 36% акций «Норильского никеля» — крупнейшего производителя палладия в мире ( 44% мирового производства ), никеля (22%), платины (15%). Продукция «Норникеля» используется для производства нержавеющей стали, автомобильных катализаторов по очистке выхлопов, для выпуска литийионных аккумуляторов и так далее.

Цветные металлы, выпускаемые на предприятиях компании, востребованы промышленностью развитых стран. В структуре поставок продукции доля Европы снизилась с 54 до 45% с 2018 по 2020 год, а доля Азии выросла с 27 до 35%, доля Северной и Южной Америки выросла с 15 до 16%, следует из обзора бизнеса компании.

nornickel.ru

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что санкции, введённые Канадой против Владимира Потанина, особенного влияния на «Норильский никель» не окажут.

Их влияние точно такое же, как попытка комара укусить танк: кровь он ему не пустит, зато хоботок себе сломает. Максимум, что произойдёт, поднимутся цены на никель на London Metal Exchange из-за нервозности игроков, правильно не сориентировавшихся в ситуации, и также быстро улягутся, — сказал он NEWS.ru.

По его словам, для «Норильского никеля» канадский рынок стратегически важным точно не является — в Канаде добычей никелевых руд занимается бразильская корпорация Vale, с точки зрения поставок чистого никеля он ему вообще не интересен.

Поэтому эффект от санкций Канады против владельца «Норильского никеля» будет, скорее, подобен сотрясанию воздуха, пользу от которого получит лишь правительство Канады, показавшее США свою лояльность. Гораздо опаснее, если санкции против Владимира Потанина или «Норильского никеля» будут введены в ЕС или США. Однако тогда возможен негативный эффект для них самих: прекращение поставок никеля приведёт к его дефициту и резкому скачку цен, которые больно ударят по самым различным отраслям промышленности, начиная от черной металлургии, выплавляющей нержавеющую сталь, и заканчивая производством аккумуляторов для автомобилей.

По мнению Егора Носкова, основной риск, с которым сталкиваются российские компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, заключается не в прямых или секторальных санкциях, а в том, что зарубежные контрагенты отказываются от сотрудничества, от импортно-экспортных операций, не хотят брать на себя риски того, что они не учтут какие-либо санкции или эти санкции будут наложены позднее.

Они учитывают крайне негативный информационный фон в отношении России и просто не хотят иметь никакого отношения к стране, которая стала абсолютным изгоем в глазах западного мира, чтобы не подпасть под бойкоты и репутационные риски, — сказал Егор Носков NEWS.ru.

В «Норильском никеле» отказались от комментариев. Источник в компании сообщил NEWS.ru, что там изучают ситуацию.

Акции ГМК на Московской Бирже в среду подорожали на 0,75%, до 21150 руб. Фьючерс на палладий, доля в структуре выручке «Норникеля» от которого около 40% (1 полугодие 2021 года), за день подешевел почти на 2%, с $2,254 до $2170 за тройскую унцию, никель подорожал на 0,04%, до $33470 за тонну, медь подешевела на 0,64%, до 10429 за тонну.