Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице

https://static.news.ru/photo/f4c7009a-a990-11ea-9569-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело после 1 марта 2020 года, пособие по безработице в максимальном размере. Это следует из перечня поручений правительству на сайте Кремля.

Установить для ИП, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года, — говорится в тексте.

Из-за введённых с начала апреля ограничений в стране ввиду ситуации с коронавирусом сильнее всего пострадал малый бизнес. Части предпринимателей и вовсе пришлось закрыть своё дело и распустить работников.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Власти рассматривают возможность отправлять безработных россиян на работу по благоустройству городов.

Ранее NEWS.ru писал, что доходы россиян по итогам кризиса 2020 года могут снизиться примерно на четверть. Об этом заявил директор НИИ «Управление цифровой трансформацией экономики» Государственного университета управления Николай Кузнецов. По его словам, падение доходов россиян при пессимистичном сценарии составит 25,5%, при оптимистичном сценарии — 13,4%. Экономист отметил, что даже оптимистический сценарий «выглядит катастрофическим».