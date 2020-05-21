Экономист рассказал, насколько рухнут доходы россиян

https://static.news.ru/photo/dc715280-9b7f-11ea-af7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате финансового кризиса по итогам 2020 года доходы населения могут снизиться примерно на четверть. Такое мнение высказал директор НИИ «Управление цифровой трансформацией экономики» Государственного университета управления Николай Кузнецов.

С учётом сравнительного анализа фактического товарооборота, среднего уровня занятости и зарплаты в 2019 году он предрёк потери ВВП на уровне 5%. При существенном осложнении ситуации этот показатель может увеличиться до 9,6%.

Рост безработицы при этом может достичь 6,1% при оптимистичном сценарии и 11,7% в случае пессимистического сценария. Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно, — цитирует Кузнецова ТАСС.

Экономист подчеркнул, что «даже оптимистический сценарий выглядит катастрофически».

Он также отметил, что при отсутствии срочных мер по восстановлению экономики Россия будет отброшена на 12 лет назад, в условия, аналогичные финансово-экономическому кризису 2008 года.

Ранее NEWS.ru писал, что члены Совета Федерации предложили правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, которые снизились из-за введённых в связи с эпидемией коронавируса ограничений.