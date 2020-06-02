«Длинные деньги» станут одной из задач восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/110e5a6a-a4d1-11ea-b1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие долгосрочных финансовых инструментов для бизнеса и населения является одним из пунктов восстановления экономики, говорится в актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ.

Кроме того, в целях содействия увеличению долгосрочных сбережений граждан и формированию «длинных денег» предлагается расширить возможность продажи «народных» облигаций через распространение на финансовых платформах.

Для предприятий планируется разработать нормативную базу для обеспечения размещения корпоративных бессрочных облигаций, пишет ТАСС.

Двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3-5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать план реализации национальных проектов в условиях эпидемии коронавируса и вызванного ею кризиса.

Лидер призвал премьер-министра Михаила Мишустина «максимально оперативно» провести ревизию расходов и представить предложения по корректировке.