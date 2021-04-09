Дизайнер рассказала, как сэкономить на ремонте квартиры

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Существенно сократить расходы получится благодаря замещению импортных стройматериалов отечественными. Об этом NEWS.ru рассказала дизайнер Елена Крылова.

По её словам, можно прилично сэкономить на отделочном материале для стен, просто покрасив их.

Есть цвета, которые смотрятся очень презентабельно. Ты входишь в пространство, которое может смотреться дорого за счёт одних только стен, потому что правильно выбран цвет. Мой фаворит — тёплый серый оттенок, — сообщила собеседница NEWS.ru

Крылова также порекомендовала обратить внимание на российских производителей керамических плиток и керамогранита. По мнению эксперта, отечественный продукт не уступает по качеству европейским аналогам.

Можно сэкономить на плитке. Не надо покупать какую-то итальянскую. У нас сейчас прекрасные производители наши, российские. Я бы обратила внимание на наших производителей по керамической плитке, керамограниту. Наши сейчас делают в 2–3 раза дешевле и ничуть не хуже, — рассказала дизайнер.

Когда уже настанет момент обустраивать отремонтированную квартиру, получится сэкономить на покупке штор и их дальнейшей установке.

Можно съездить в какие-то оптовые магазины, купить себе отрез ткани какой-то, который будет стоить разумных денег, или купить готовые шторы в той же IKEA. Вы экономите на пошиве, глажке, на том, что вам их вешают. И эта экономия получается в 3 раза точно, — добавила Крылова.

Собеседница NEWS.ru подытожила, что экономия на отделке стен, плитке, керамограните и обоях никак не навредит дизайну квартиры, но позволит существенно сократить затраты на ремонт.