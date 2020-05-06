Депутат Звагельский: предприниматели ждут конкретных решений от властей

https://static.news.ru/photo/03d92d74-8fbf-11ea-ad1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виктор Звагельский заявил об ожиданиях предпринимателей. По его словам, бизнесмены ждут от властей конкретных решений, дат и цифр на фоне пандемии коронавируса.

Единственное, что мы услышали чётко, так это то, что после праздников откроют промпредприятия и что в ближайшем будущем, правда, непонятно, в каком, нас ждёт поэтапное снятие ограничений. Прописаны они довольно чётко, но опять же нет понимания по времени. Мы надеемся, и на это, кстати, была индикация президента, что после 12 мая даты будут все же обнародованы, — заявил Звагельский NEWS.ru.

Он также подчеркнул, что сегодня субъекты вправе самостоятельно снимать ограничения с бизнеса. По его мнению, это хорошо, однако существует риск возникновения коррупции. На сегодняшний день подкупы должностных лиц уже отмечены в ряде регионов.

Прикрываясь борьбой с коронавирусом, губернаторы иногда начинают действовать и в угоду собственным интересам. Если говорить о конкретных примерах, то это и выдавливание со строек «не своих» девелоперов, и передел внутри региональных сетевых структур. Особенно это заметно при заключении государственных контрактов на поставку детского питания в школы и дошкольные учреждения, — отметил депутат.

Помимо этого, Звагельский высказался и на счёт экономической повестки.

Посудите сами, по налоговым каникулам удовлетворено 1400 обращений якобы из-за несвоевременной подачи налоговых деклараций. За кредитными каникулами обратились 35 тысяч субъектов МСП, а получили отсрочки только 14 тысяч предприятий. Ещё 146 тысяч заявок направили граждане, а оформлено лишь 16 тысяч. Вместо рассказов о том, как всё быстро принимается, движется и исполняется, нас завалили цифрами. И они катастрофически малы, если смотреть в разрезе страны. Понятно одно — какие бы меры ни принимались, они слишком запаздывают. Кризис развивается быстрее, — подытожил он.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Звагельский поддержал инициативу музыканта и члена «Партии Роста» Сергея Шнурова о выделении властями 65 млрд рублей на борьбу с безработицей и больничные.