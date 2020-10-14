Депутат Госдумы посоветовал рестораторам закрыть заведения на полтора года

https://static.news.ru/photo/215d89ce-0e2e-11eb-9bf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года из-за растущей заболеваемости COVID-19. Автор инициативы, член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров считает, что владельцам заведений, которым непосильны убытки, лучше закрыться сейчас, так как такая ситуация продлится полтора года.

Владельцам нужно понять, смогут ли они в тяжёлых условиях работать или лучше закрыться. Полтора года подождать, а потом войти на подъёме и отбить потери, — приводит его слова НСН.

Сейчас наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией по всей России. За последние сутки в стране выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 7920 человек, писал NEWS.ru.