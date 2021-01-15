Депутат Госдумы нашёл выгоду от противоречий вокруг «Северного потока — 2»

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Депутат Госдумы Сергей Калашников увидел выгоду для РФ от противоречий между Соединёнными Штатами Америки и Европой вокруг трубопровода «Северный поток — 2». Он считает, что Кремль может сыграть на них в свою пользу.

Парламентарий обратил внимание на глобальное противостояние между Белым домом и ЕС, в котором «СП-2» для Вашингтона является козырем, используемым США посредством применения санкций.

Это показатель того, что мы тоже игроки в большой игре, — отметил Калашников.

Политик уверен, что идея советника избранного президента США Джо Байдена по внешней политике Николаса Бернса приостановить давление на участников проекта — хороший признак, свидетельствующий о том, что РФ могла бы «включиться в более такую стереоскопическую игру и сыграть на противоречиях между Европой и Америкой», пишет РИА Новости.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Ранее британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию», в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО, писал NEWS.ru.