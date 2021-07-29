Деньги есть, но вы держитесь: почему пенсии россиян тают на глазах

Пенсии россиян в реальном выражении снизились. Ситуация усугубляется тем, что российские пенсионеры часто кормят не только себя, но и других членов семьи, поэтому снижение именно в этом сегменте тащит за собой общее падение уровня жизни в стране. Почему это происходит, и какая политика может это изменить, — в материале NEWS.ru.

Пенсия в обмен на продовольствие

Средний размер назначенных пенсий в июне составил 15 822 руб., по данным Росстата. По сравнению с июнем 2020 года рост составил 5,6%, однако в реальном выражении цифры совсем иные. С учётом инфляции, в январе текущего года реальный размер средней пенсии демонстрировал даже рост на 0,4% к аналогичному периоду 2020 года. Однако уже в феврале реальный размер пенсий начал снижаться — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%. В июне — на 0,8%. На лицо тенденция, которую необходимо остановить, поскольку благосостояние стариков — важнейший показатель стабильности, не говоря уже об экономическом развитии.

Корень снижения реального размера пенсий в росте цен на продукты питания, медикаменты, некоторые виды услуг, а также на садовый и дачный инвентарь. Многие пенсионеры вообще всю свою пенсию тратят только на еду, а именно рынок продуктов питания сейчас оказался наиболее охвачен инфляцией. О причинах уже сказано очень много, интересно другое, можно ли как-то повлиять на процесс, не разрушая чувствительные механизмы экономической самонастройки.

Депутат Госдумы от ЛДПР, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослав Нилов считает, что такие возможности есть. Он рассказал о том, почему номинальный рост пенсий всё же не перекрывает их реальное снижение.

Ярослав Нилов ldpr.ru

По мнению депутата, средние цифры не дают возможности получить полноценную картину, поскольку есть те, кто получает очень большую пенсию, но очень много и таких, у кого пенсия — на уровне прожиточного минимума. В регионах есть пенсии в 9-10 тысяч рублей и их получает очень большое число людей.

Кроме того, COVID унёс жизни многих пожилых людей, чьи пенсии были заработаны ещё в советское время. В России был такой процесс, как валоризация, когда советская пенсия трансформировалась в систему страховых баллов, и соответственно, сейчас, когда многих из этих людей не стало, средний размер пенсий изменился. Далее, растёт количество людей, кто получает пенсию по инвалидности. Пенсия по инвалидности третьей группы очень маленькая, но она входит в расчёты и влияет на средние показатели.

Депутат подчеркнул, что в переходный период индексация и коэффициент индексации определяются раз в году в самом начале. И коэффициент, с одной стороны, закладывается выше прогнозируемого уровня инфляции, но с другой стороны инфляция также определяется по средним показателям, а в отдельных сегментах она выше. К тому же коэффициент каждый год снижается, добавил депутат. Нилов также отметил, что сегодня, после реформы на пенсию выходит меньше граждан, в основном льготники, но при этом у них нет накопительной части пенсии.

В числе главных причин снижения реальных пенсий депутат назвал наличие работающих пенсионеров, у кого пенсия не меняется, не индексируется.

Необходимо немедленно вернуть индексацию пенсий всем работающим пенсионерам. и всем им полноценно пересчитывать пенсию первого августа . Убрать искусственное ограничение в три балла, которое позволяет увеличивать пенсию только на 300 рублей. Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Кроме того, нужно обеспечить доходы Пенсионного фонда, и обеспечить вторую индексацию пенсий по норме, которая действовала до пенсионной реформы. Нужно также установить плоскую шкалу по уплате страховых взносов, а сегодня она регрессивная — 22% до внесения облагаемой суммы, потом 10%, напомнил депутат.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы считаем, что 22% должны работать в отношении всего фонда оплаты труда, — сказал Ярослав Нилов NEWS.ru.

За длинным рублём в карман не полезешь

Где взять деньги для пенсионеров и только лишь ими можно поправить ситуацию? Своим видением экономических механизмов начисления пенсий поделился с NEWS.ru заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Система обязательного пенсионного страхования изначально проектировалась, как сбалансированная по доходам и расходам. Однако последние десятилетия бюджет Пенсионного фонда РФ стал зависим от федерального бюджета. И вопрос индексации пенсий зависит от размера трансферта, а не от вашего заработка. Евгений Якушев заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

Текущее законодательство предусматривает обязательства индексировать пенсии на уровень инфляции. И если мы хотим увеличить размеры пенсий, то нужно менять законодательство, а это вопрос политического решения, подчеркнул эксперт.

Учитывая предстоящие выборы в государственную думу, это скорее всего вопрос предвыборных обещаний и обязательств партий и их кандидатов в депутаты. Если они не заявят о необходимости индексировать пенсии более высокими темпами, тогда придётся менять приоритеты при формировании федерального бюджета и увеличивать поддержку пенсионной системы, — пояснил NEWS.ru Евгений Якушев. Евгений Якушев заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

Напомним, что Россия пережила несколько принципиальных реформ в сфере социальной поддержки населения, от монетизации льгот до формирования накопительной части пенсий. Целью реформ было снизить зависимость от государства и одновременно вовлечь бизнес в социальные процессы, повысить сознательность граждан. И вот сейчас все эти новации проходят проверку. Насколько они оправдывают ожидания.

Государство не может просто так дать деньги пенсионерам, чтобы не забрать их из каких-то других сфер. Механизмы перераспределения средств намеренно устроены так, чтобы не было прямого и произвольного перевода денег одним, в ущерб других. Всё гораздо сложнее. Однако в пору подумать, так ли хорошо эти механизмы работают, может их кое-где стоит упростить. А где-то и вообще от них отказаться. Например, в части той же монетизации льгот. В некоторых сферах можно было бы без денежных вливаний и особой нагрузки на инфраструктуру вернуть льготы населению, тем же пенсионерам. В любом случае, с падением платёжеспособности граждан надо что-то делать, иначе и бизнес в скором времени, помимо прочих проблем, ощутит его в полной мере.