День группы ВЭБ.РФ прошёл в Ставрополье

Выездной день группы ВЭБ.РФ и партнёров прошёл в Пятигорске. Города продемонстрировали проекты развития и получили оценку экспертов, после чего лидеры от госкорпорации рассмотрели их индивидуально с каждым городом и помогли доработать, сообщает «Царьград».
Мы вместе прошли большой путь. Вместе разрабатывали наши программы развития, определяли нашу ставку, готовили мероприятия, которые станут драйверами развития наших городов и СКФО в целом. И сегодня, в День ВЭБ.РФ для нас важно понять, с помощью каких инструментов и механизмов мы будем осуществлять реализацию мероприятий, которые разработаны нашими командами. Я думаю, что сегодня ко многим из нас придёт понимание дальнейшего пути, и здесь большую помощь нам окажет команда ВЭБ.РФ. Желаю всем плодотворной работы! — сказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
Помимо управленческих команд Пятигорска, Ставрополя, Грозного, Махачкалы, Владикавказа и нескольких других городов, в мероприятии приняли участие VEB Ventures, Фонд «Сколково», «ПроГород», Корпорация «МСП», МСП Банк, Российский экспортный центр и Фонд развития промышленности.
Ранее сообщалось, что госкорпорация ВЭБ.РФ завершает программу развития для управленческих кадров 100 крупнейших городов России, которая длилась полтора года. Ставка в обучении была сделана на команды, хорошо знающие свои города и заинтересованные в их развитии.