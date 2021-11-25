День группы ВЭБ.РФ прошёл в Ставрополье

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Германия в вопросе о «Северном потоке — 2» ратует не только об энергобезопасности, но и о сохранении украинского транзита. Об этом заявила врио канцлера Германии Ангела Меркель, добавив, что Берлин продолжит выступать с этих позиций, передаёт РИА Новости.

«Северный поток — 2» — это другая и совершенно противоречиво обсуждаемая между Германией и Польшей вещь. Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас,...