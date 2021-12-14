«Демонстрация неадекватности»: в Госдуме раскритиковали повышение ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки Центробанком — неудачное решение и с финансовой, и психологической точек зрения, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он назвал повышение до 8,5% существенным и заверил, что оно приведёт к подорожанию кредитов.

Во-первых, это непосредственное влияние — разгон инфляции и удорожание кредита, а во-вторых, психологическое. Все будут ждать, что ставка будет подниматься дальше, это будет закладываться в инфляционные ожидания. Ну и демонстрация государством своей неадекватности — это всегда очень пагубная вещь, которая будет дезорганизовывать экономику дополнительно. У нас проинфляционные меры подаются как антиинфляционные. На населении это отразится удорожанием кредита, — сказал Делягин.

Он спрогнозировал, что подорожают кредиты с плавающей ставкой и новые, так как банки ориентируются на ставку рефинансирования Банка России. Делягин заявил, что россияне берут кредиты из-за того, что другого пути выжить у них нет — государство его не дало. Происходящее — это «блатной феодализм в чистом виде», считает депутат.

Ранее некоторые аналитики заявили, что в декабре Центробанк повысит ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Часть из них допускает, что это повышение не будет последним и регулятор продолжит ужесточать политику в 2022 году.