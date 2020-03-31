Общественная организация «Деловая Россия» выступила с инициативой по разработке программы ипотечного кредитования на первичное жильё под 2% годовых. Её планируют реализовать с помощью государственного субсидирования ставок.
Планируется, что программу начнут внедрять со второго квартала 2020 года. Соответствующее письмо отправили премьер-министру России Михаилу Мишустину.
По принципу программы «Дальневосточная ипотека» реализовать программу льготного ипотечного кредитования — государственное субсидирование ипотечной ставки на всей территории РФ до уровня 2% годовых с ограничением комиссии банков-операторов также 2%, — цитирует текст письма ТАСС.
Однако заёмщик обязан выплатить за счёт собственных средств не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья.
NEWS.ru ранее писал, что председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал об особенностях выдачи спецпропусков для жителей столицы.
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