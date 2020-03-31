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Россия из-за низких цен на нефть может начать закупать импортный бензин. В Европе топливо в марте 2020 года оказалось дешевле, чем в России.

Как сообщает «Коммерсант», российские компании в настоящее время не могут снизить цены из-за обязательств по выплате отчислений в бюджет по механизму (демпферу), который был введён для выравнивания цен в период...