Дефицит региональных бюджетов вырастет в этом году до 700 млрд рублей

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Минфин РФ ожидает в 2020 году дефицит региональных бюджетов на уровне 700 млрд рублей, а в 2021 году — около 500 млрд, сообщил первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин.

Доходы консолидированных бюджетов регионов будут 13,7 трлн рублей, что даже на 1% больше уровня прошлого года. Прогноз по расходам — 14,5 трлн рублей, или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд рублей, — сообщил «Известиям» Горнин.

Он добавил, что за восемь месяцев текущего года консолидированные бюджеты субъектов РФ потеряли около 0,5 трлн рублей собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но ситуация с темпами их снижения стабилизировалась. По словам замминистра, разрыв между доходами и расходами может быть покрыт резервами субъектов — сейчас там скопились остатки почти на 2 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, госдолг регионов по итогам 2020 года увеличится примерно на 300 млрд рублей, при этом в 2021 году темпы прироста госдолга должны замедлиться. Сейчас общая сумма обязательств регионов — 2,15 трлн рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов, пояснил Горнин. При этом он отметил, что Бюджетный кодекс допускает превышение уровня госдолга и дефицита бюджета в определённых случаях, например, при борьбе с коронавирусом, и некоторые губернаторы в целом готовы к наращиванию госдолга.