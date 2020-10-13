Минфин ждёт роста госдолга регионов на 300 млрд рублей к концу года

https://static.news.ru/photo/947f0070-0d22-11eb-aacf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдолг регионов по итогам 2020 года увеличится примерно на 300 млрд рублей, считает первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин. При этом в 2021 году темпы прироста госдолга должны замедлиться.

По итогам года ожидаем увеличения госдолга примерно на 300 млрд. Сейчас общая сумма обязательств регионов — 2,15 трлн рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов, — заявил Горнин.

При этом он отметил, что Бюджетный кодекс допускает превышение уровня госдолга и дефицита бюджета в определённых случаях, например, при борьбе с коронавирусом, и некоторые губернаторы в целом готовы к наращиванию госдолга, пишут «Известия».

Однако, несмотря на сравнительно устойчивое финансовое положение, нужно ответственно подходить к долговой политике. Перечеркнуть одним решением многолетний выход на невысокий уровень долга — 22% в среднем по субъектам относительно собственных доходов — было бы абсолютно неправильно, — подчеркнул представитель Минфина.

Как писал NEWS.ru ранее, государственный долг России в 2021 году пересечёт отметку в 20% ВВП, а в 2023 году вырастет до 21,3% ВВП. Такие данные указаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.