«Даже если умирает с голоду»: депутат рассказал о «небедных» пенсионерах

Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил, почему в России не может быть бедных пенсионеров. Формально в стране нет бедных пожилых людей, так как пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, приводит слова депутата ОСН.

Представим гипотетическую бабушку, которая живёт в Москве. Поскольку пенсия превышает прожиточный минимум, она бедной не считается. Более того, у нас пенсионеры вообще не считаются бедными. Потому что по закону пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, — пояснил Делягин.

Депутат отметил, что такую пенсионерку никогда не отнесут к категории бедных, даже если она «умирает с голоду». Другое дело, если пенсионеру не насчитали трудовую пенсию в силу разных причин. Тогда ему будут выплачивать социальную пенсию, которая ниже прожиточного минимума. В этом случае пожилой человек будет считаться бедным.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря трём категориям жителей России Пенсионный фонд РФ автоматически проиндексировал пенсии. Повышение выплат коснётся, в частности, россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза, с 6044,48 до 12 088,96 руб.