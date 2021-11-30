В России проиндексировали пенсии

С 1 декабря трём категориям жителей России Пенсионный фонд РФ автоматически проиндексировал пенсии. Повышение выплат коснётся, в частности, россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза, с 6044,48 до 12 088,96 руб., сообщает РИА Новости.

Также прибавка предусмотрена и для тех пенсионеров, кто уволился с работы до 1 сентября 2021 года — теперь им автоматически начислят прибавку с дополнительной доплатой за три месяца. На автоматическое повышение выплат, кроме того, могут претендовать жители России, подавшие заявления на перерасчёт.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в России вступает в действие ряд новых норм и правил, среди которых — внесудебная блокировка мошеннических порталов, бесплатный доступ к социально значимым сайтам, открытие авиасообщения с шестью странами и пилотный проект по оплате труда медработников по новой методике.

Так, с 1 декабря начнётся блокировка без решения суда отечественных сайтов, созданных финансовыми мошенниками. Ограничения коснутся порталов, которые имитируют официальные сайты банков и финансовых организаций или предлагают участие в финансовых пирамидах. Под запретом окажутся и ресурсы, предоставляющие незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

С этого же дня пенсионерам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также пенсионерам, работавшим вплоть до августа текущего года, и пенсионерам, подавшим заявление на перерасчёт пенсий, будет начисляться автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца.