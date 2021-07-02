Дания возглавила рейтинг богатейших стран ЕС

Самой богатой страной Европейского союза оказалась Дания. Об этом сообщается в отчёте Национального банка страны.

Так, показатель величины финансовых активов семей там составил $300 тысяч. На втором месте оказались Нидерланды, а тройку лидеров замкнул Люксембург. Самой бедной страной аналитики сочли Румынию, где показатель величины финансовых активов семей составил $12,7 тысячи.

Отмечается, что при этом у датчан оказалось наибольшее количество долгов. В основном они связаны с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости. В целом финансовые показатели жителей Дании почти втрое превышают средний показатель по ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира, чьё население быстрее всего беднеет. На первом месте оказалась Бразилия, жители которой за год потеряли 23%, второе место заняли граждане ОАЭ с показателем 13,1%, тройку лидеров рейтинга замыкает Чили со значением в 10,7%.