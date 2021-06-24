Россия вошла в топ-5 по ухудшению благосостояния населения

Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира, чьё население быстрее всего беднеет. Об этом говорится в исследовании института Credit Suisse.

На первом месте оказалась Бразилия, жители которой за год потеряли 23%, второе место заняли граждане ОАЭ с показателем 13,1%, тройку лидеров рейтинга замкнули Чили со значением в 10,7%. Россия стала четвёртой в списке, а Саудовская Аравия - пяток с потерями в 9,9% и 9,7% соответственно.

Лидерами же по росту богатства за пандемийный 2020 год стали США, а также страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай. Аналитики также подсчитали, что рост совокупной мировой задолженности вырос на 7,5%. Всего специалисты рассмотрели экономическую ситуацию в 50 государствах.

Ранее профессор экономики и заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клейнер заявил, что большинству граждан России приходится ограничивать свои расходы, потому что их благосостояние ухудшилось не только из-за снижения доходов за время пандемии коронавируса, но и по причинам «ухудшения морального климата».