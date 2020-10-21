Дана оценка влиянию коронавируса на экономику РФ

https://static.news.ru/photo/9545622c-143b-11eb-8643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) оценили изменения в экономике РФ под влиянием ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Группа учёных провела масштабное исследование, которое описывает состояние госуправления, экономики и общества во время эпидемии COVID-19 в нашей стране в период с марта по август 2020 года.

Данные исследования опубликованы в 740-страничной монографии «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». В ней подробно рассказывается, каким образом российская экономика, а также системы здравоохранения, социальной поддержки, образования справились с первой волной пандемии.

Публикация представляет собой сборник научных статей большого количества авторов. Среди них есть коллективные работы, написанные представителями профильных организаций — Минфина, ВШЭ, ВЦИОМ и других. В книге приводятся интервью с людьми, которые разрабатывали стратегию реагирования властей на ситуацию с коронавирусом и на его последствия. Среди тех, с кем беседовали авторы, были вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники.

Мы не знаем, в какое время вы будете читать эту книгу. Но мы знаем, что, когда она уже находилась в типографии, в мире начал стремительно нарастать риск второй волны пандемии, — приводит РБК слова членов редколлегии, в состав которой входят ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Авторы считают, что Россия смогла предотвратить взрывное распространение заболевания и избежать кризиса, связанного с оказанием медицинской помощи. Что касается экономической составляющей проблемы, правительство сумело принять эффективные антикризисные меры. В частности, отмечается, что было сформировано три пакета поддержки экономики, при этом их стоимость на 1 июля составила 2,7% ВВП — меньше, чем во многих развитых странах. Говоря об Общенациональном плане восстановления, авторы транслируют официальную позицию правительства.

Критическую роль будет играть обновлённая модель управления достижением национальных целей, базирующаяся на гибкой проектной логике и принятии решений на основе данных (доказательная политика). Эти элементы уже нашли отражение в приоритетах работы правительства России, — сказано в монографии.

Вместе с тем, пандемия COVID-19 оказала и положительный эффект. Это касается, прежде всего, более активного внедрения цифровых технологий и онлайн-услуг. Кроме того, исследователи полагают, что кризис может повлечь положительные трансформации и в других сферах.

Однако увеличились риски для сектора малого и среднего предпринимательства в России. Так, многие предприниматели осознали, что им проще уволить штат и объявить о банкротстве, а после пандемии открыться вновь. Такой путь оказался для них комфортной альтернативой кредитам на зарплаты сотрудникам. Да и риск невозврата кредитов оценивается как большой. Ещё одним неприятным последствием для МСП может стать рост госсектора в экономике РФ после пандемии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление экономики не только в нашей стране, но и в мире в условиях пандемии коронавируса неустойчиво. Как сообщал NEWS.ru, глава государства предупредил о возможных новых проблемах.