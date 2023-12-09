ЦСР озвучил прогноз по динамике торговли с недружественными странами ЦСР: торговля РФ с недружественными странами снизятся в пять раз к 2030 году

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Центр стратегических разработок (ЦСР) озвучил прогноз, согласно которому объемы международной торговли России с недружественными странами снизятся в пять раз к 2030 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий доклад организации. Аналитики обратили внимание на снижение доли грузопотоков в страны, которые применили санкции в отношении РФ. По их данным, это привело к качественной и комплексной переоценке приоритетов страны в части внешней экономики.

Если по итогам 2021 года экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объема, а импорт — 26%, то к концу текущего года прогнозируется 16% и 7% соответственно. Ожидается, что в перспективе до 2030 года объемы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно, — говорится в прогнозе.

В ЦСР отметили, что Россия, судя по росту экспорта зерна на восточном направлении, настроена на налаживание сотрудничества со странами региона. В частности, грузопотоки в Индию с 2022 года выросли в 3,5 раза, в Азербайджан — на 27%, в Китай и Турцию — на 15%, в Иран — на 7%. Аналогичная ситуация наблюдается и в импорте: так, объем ввозимых из КНР товаров вырос на 35%, из стран Юго-Восточной Азии — на 26%, а из Турции — на 17%. Отмечается, что переориентация на восток стимулирует увеличение средней дальности перевозок и грузооборота на железной дороге.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что Китай производит слишком много товаров на экспорт, что усиливает обеспокоенность и напряженность на рынках других стран. По мнению журналистов из США, фабрикам в КНР не хватает внутренних рынков сбыта продукции, поэтому их производство становится все более экспортно-ориентированным.