В США назвали угрожающими объемы китайского экспорта В США назвали китайский экспорт фактором усиления экономической напряженности

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Эксперты издания The Wall Street Journal пришли к выводу, что Китай производит слишком много товаров на экспорт, что усиливает обеспокоенность и напряженность на рынках других стран, сообщает EADaily. По мнению американских журналистов, фабрикам в КНР не хватает внутренних рынков сбыта продукции, поэтому их производство становится все более экспортно-ориентированным.

Согласно заключениям аналитиков из США, китайские заводы, обремененные избыточными производственными мощностями, испытывают трудности со сбытом продукции из-за экономических трудностей в стране и в связи с этим пытаются решить накопившиеся проблемы за счет роста экспорта. По их словам, такая стратегия становится причиной напряженности в мировой торговле.

В качестве примера американские журналисты приводят производство электромобилей, переизбыток предложения которых наблюдается во многих странах. Проблемы возникли и в сфере различных технологий «зеленой» энергетики, в частности в экспорте солнечных батарей. Как пояснили авторы материала, китайский экспорт ломает баланс на рынках стран-импортеров, а локальные производители не в состоянии выдерживать конкуренцию.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая в январе — ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки в $218,17 млрд. Таким образом он досрочно превысил официально запланированный показатель на 2023 год.