Товарооборот России и Китая в 2023 году достиг рекордной отметки Товарооборот России и Китая за январь — ноябрь достиг исторических $218,17 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот России и Китая в январе — ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки в $218,17 млрд, сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР. Таким образом он досрочно превысил официально запланированный показатель на 2023 год.

Согласно этим данным, Россия за этот отчетный период увеличила поставки товаров в КНР на 11,8%, до $117,84 млрд. Китай же ввез в Россию товаров на сумму в $100,33 млрд, увеличив таким образом экспорт товаров на 50,2%. Сумма поставок за 11 месяцев составила $100,33 млрд.

Отдельно в ноябре товарооборот двух стран достиг отметки в $21,5 млрд, Россия ввезла в Китай товаров на $11,2 млрд, Китай в РФ — на $10,3 млрд. По итогам прошлого года товарооборот двух стран вырос на 29,3% и составил тогда рекордные $190,271 млрд.

В октябре Москва и Пекин подписали крупный контракт по поставке зерновых, зернобобовых и масличных грузов на сумму 2,5 трлн рублей. По словам лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна, масса поставляемого сырья составит 70 млн тонн, поставки рассчитаны на период в 12 лет.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что добрая воля и стремление к компромиссам позволили Китаю и России решить один из сложнейших вопросов, связанный с размежеванием границ. По его словам, он оставался нерешенным на протяжении 40 лет. В конечном счете сторонам удалось принять вариант, который устраивал бы как Москву, так и Пекин.