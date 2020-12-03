Чубайса проводили из «Роснано» под песню «Есть только миг»

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Анатолий Чубайс завершает деятельность во главе «Роснано». В последний день его работы компания опубликовала видеоролик, посвящённый теперь уже её бывшему руководителю.

Как передаёт «Москва 24», видео представляет собой нарезку кадров, освещающих деятельность Чубайса на посту главы «Роснано». Саундтреком к этому ролику стала знаменитая песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева.

О том, что четверг 3 декабря стал последним днём работы Чубайса в «Роснано», объявил он сам на Конгрессе предприятий наноиндустрии. Пока вопрос его дальнейшей карьеры остаётся открытым, однако существует вероятность, что он присоединится к российскому представительству в ООН.

Его преемником во главе «Роснано» станет первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Занять пост ему предложил лично президент РФ Владимир Путин, позднее директиву для его избрания на пятилетний срок утвердило правительство РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, отставка Анатолия Чубайса с поста главы инновационной компании «Роснано» является обычной ротацией кадров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.