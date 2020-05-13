Чубайс предложил свой вариант выхода из «коронавирусного» кризиса

https://static.news.ru/photo/16ea6858-9526-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инновационная экономика поможет России выйти из кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

По его словам, основной удар пришёлся на нефтегазовую отрасль РФ, из-за чего резко упали цены на энергоносители.

ТЭК на сегодня — 20 процентов ВВП, 40 процентов бюджета и 60 процентов экспорта. Это становой хребет, — отметил эксперт.

Он считает, что кризис должен «прозвучать набатным колоколом». Властям нужно пересмотреть отношение к инновационной экономике, потому что страна больше не может рассчитывать на нефтегазовую отрасль, передаёт ТАСС.

Ранее Чубайс заявил, что раздавать деньги россиянам на фоне распространения коронавируса правильно, но поддержку должны получить только те, кто в ней действительно нуждается, писал NEWS.ru.