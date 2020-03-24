https://static.news.ru/photo/df56235a-6dd4-11ea-aa00-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раздавать деньги россиянам на фоне распространения коронавируса правильно, но поддержку должны получить только те, кто в ней действительно нуждается. Об этом заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

По словам руководителя корпорации, власти некоторых стран рассматривают возможность единовременной материальной помощи населению из-за пандемии.

Это просто выдача всем какой-то фиксированной суммы. Популярная мера. Считаю, в нашей стране в эту сторону двигаться правильно. Но всё-таки нужно выбрать подход. Неправильно — всем. Есть категории, которые по-настоящему нуждаются. Это вот правильно, — сказал Чубайс в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Как ранее писал NEWS.ru, федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствия пандемии коронавируса готовы выделить примерно по три тысячи долларов на семью. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин. Он добавил, что эта сумма поможет им продержаться.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.