Читатели Wall Street Journal прокомментировали статью об энергетических проблемах стран Запада. По их мнению, Москва в нынешней ситуации проявила себя грамотно и теперь извлекает выгоду, а Запад не стал бы просто так помогать России, окажись она в подобной ситуации.
Автор статьи под названием «Энергетический мазохизм Запада»
Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлёт нам лекарство по завышенной цене, — написал пользователь Joseph Breton.
Ранее автор другой статьи в Wall Street Journal заявил, что стремление Европы отказаться от производства энергии из обычных ископаемых сделало её беззащитной перед глобальным ростом цен на нефть и газ. Подобная же ситуация, связанная с увлечённостью США экологичными источниками энергии, может привести к утрате их влияния на мировой арене, нанеся серьёзный вред экономике и интересам США в мире.