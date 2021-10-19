В США высмеяли «энергетический мазохизм Запада»

Читатели Wall Street Journal прокомментировали статью об энергетических проблемах стран Запада. По их мнению, Москва в нынешней ситуации проявила себя грамотно и теперь извлекает выгоду, а Запад не стал бы просто так помогать России, окажись она в подобной ситуации.

Автор статьи под названием «Энергетический мазохизм Запада» утверждает , что европейские лидеры сами загнали себя в угол, а их несбыточные «климатические мечты» можно расценивать как «один из величайших в истории актов самовредительства». Многие комментаторы согласились с этим, отметив, что слухи о смерти ископаемого топлива сильно преувеличены, а Владимир Путин оказался умнее и проницательнее европейских и американских руководителей. Кроме того, по их словам, Европа и США не стали бы помогать России в аналогичной ситуации.

Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлёт нам лекарство по завышенной цене, — написал пользователь Joseph Breton.

Ранее автор другой статьи в Wall Street Journal заявил, что стремление Европы отказаться от производства энергии из обычных ископаемых сделало её беззащитной перед глобальным ростом цен на нефть и газ. Подобная же ситуация, связанная с увлечённостью США экологичными источниками энергии, может привести к утрате их влияния на мировой арене, нанеся серьёзный вред экономике и интересам США в мире.