«Чистое лицемерие»: в Берлине оценили позицию США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/d3861034-6109-11eb-99e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Позиция Вашингтона в отношении проекта «Северный поток — 2» и российско-немецкого энергетического сотрудничества является «чистым лицемерием».

Такое мнение выразил колумнист Die Zeit, бывший главный редактор издания Тео Зоммер. Он отметил, что энергетическое партнёрство Москвы и Берлина функционировало даже в разгар холодной войны.

Зоммер подчеркнул, что США не могут упрекать Германию в финансировании бюджета РФ закупками газа, поскольку сами являются вторым по величине импортёром российской нефти.

За это они заплатили около 13 миллиардов долларов в 2019 году, а в первой половине 2020 года они даже удвоили свой импорт, — указал колумнист.

Он также напомнил, что Берлин не полностью зависит от российского газа. По «Северному потоку» транспортируется 55 млрд кубометров газа, а «Северный поток — 2» увеличит поставки двое. Такие объёмы необходимы Германии, пока длится переходный период из-за постепенного отказа от ядерной энергии и угля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден проявляет двойственное отношение к Германии, объявляя о возобновлении тесного сотрудничества и при этом протестуя против завершения строительства «Северного потока — 2». Такая политика не свидетельствует о ясности ума американского лидера, считает эксперт, польский профессор-американист Гжегож Горски.