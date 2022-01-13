Число молодых работников в России сократилось на полмиллиона за год

За год число работников моложе 30 лет в России уменьшилось почти на полмиллиона человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По словам экспертов, на это в первую очередь влияет демографическая яма 90-х, а также пандемия.

За год с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число трудящихся россиян в возрасте от 20 до 29 лет сократилось на 460,5 тысячи человек, тогда как общее количество работающих во всех возрастных группах за тот же период увеличилось на 1,84 млн — до 72,3 млн человек.

Тенденция к сокращению численности молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов, когда представители поколения 1980-х стали выбывать из группы 20-29-летних. С августа 2010 года по сентябрь 2021-го количество занятой молодёжи уменьшилось на треть, или почти на 6 млн человек. Причиной убыли стал, в частности, кризис рождаемости 1990-х годов, а в ближайшие 10 лет самая активная возрастная группа работников лишится ещё нескольких миллионов человек.

Ситуация усугубилась и во время пандемии, когда работы лишились тысячи молодых людей, занятых в сфере услуг, малом бизнесе и других секторах. К этому добавился отток трудовых мигрантов, среди которых велика доля молодёжи. Хотя в 2021 году российский рынок труда восстановился до докоронавирусного уровня, работающих молодых людей стало меньше.

Как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, молодых специалистов неохотно берут на хорошую работу из-за нехватки профессионального опыта и их доходы позволяют лишь поддерживать нынешний уровень жизни. Между тем, по словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, молодёжь охотно идёт в училища и колледжи, чтобы потом иметь возможность поступить в университет без экзаменов. Это отдаляет период их активного выхода на рынок труда как минимум на год, что также сказывается на ситуации.

Ранее сообщалось, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.

На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.