Чем Сибирь прирастать будет: алмазы и золото новых городов Шойгу

Все уже слышали, что в Минусинской впадине планируют построить первый из пяти новых городов Сибири. Но мало кто понимает, почему российские власти готовы вложить огромные деньги в совершенно туманную на первый взгляд перспективу. Ведь уже существующие города Сибири не очень-то процветают, а последние два десятилетия было много разговоров о том, что Сибирь надо расселять, поскольку денег на обновление инфраструктуры никто не даст. Что же изменилось? Чем на самом деле руководствуется правительство в выборе места для нового сибирского форпоста России, — в материале NEWS.ru.

Новый русский фронтир

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с учёными из сибирского отделения РАН.

Сергей Шойгу mil.ru

И эта новость, как гром среди ясного неба возбудила сознание многих. Кто-то стал придаваться фантазиям о том, что наконец-то в России появился план сродни имперским притязаниям Романовых или сталинским стройкам века. Кто-то вспомнил, что Шойгу и раньше говорил о своей мечте — построить в Сибири город или даже два. Написали и про проект «Русский ковчег» , ассоциирующийся со спасением человечества в непотопляемой части Евразии, что в свете последних событий выглядит не так уж и утопично. В общем, зашевелились все, причём по очень неплохому, на самом деле, поводу, что сегодня редкость.

Действительно, строительство городов — это то, чем с одной стороны славна история России, а с другой — очередной немой упрёк текущей политике, которая подобных задач не подразумевала. И России последнее время особо нечем было хвастаться, особенно в сравнении с соседним Китаем, где грандиозное строительство инфраструктуры поражает воображение темпами и масштабами.

Нашлись и критики идеи, потому что проектом это пока трудно назвать. О нём у широкой общественности нет никаких данных. Отсюда, кстати, многие и ропщут. Не без оснований скептики напомнили, что у нас черноземье зарастает мелколесьем и борщевиком, а в той же Сибири горят леса и тушить их некому. Что город построить — это не поле перейти. Откуда деньги и энтузиазм возьмутся? Отвлечь такое огромное количество ресурсов из других сфер, которые, мягко говоря, не процветают, можно только, обещая не воздух чистый с птичками, а реальные перспективы. Ведь у нас полукапиталистическая держава и даже полукапиталистам нужно некоторый процент прибыли пообещать. А если погнать их палками в Сибирь, то это уже совсем не имиджевая история.

Вот и мы задумались, а что же там такое может быть, в этой Минусинской впадине, с которой обещают начать, из-за чего этот весь сыр-бор.

— Что у тебя там? — Золото, бриллианты...

Подумав немного и посмотрев на карту родины, можно догадаться, что Минусинкая котловина — это не только место с благоприятным климатом и удобным географическим положением, как об этом рассказал Сергей Шойгу, но уникальный с геологической точки зрения регион. Геологи знают, что Минусинская впадина интересна тем, что здесь близко к поверхности находятся обычно глубокие слои земной мантии. Например ксенолиты, с глубин до 200-х километров, которые представляют собой наиболее глубинные горные породы, изученные человеком. Ещё в 1959 году в Минусинской котловине были обнаружены мантийные ксенолиты, имеющие сходство с аналогичными в кимберлитовых трубках. Возникло предположение об алмазоносном характере местных пород. Тогда же была организована геолого-разведочная экспедиция, отчёт которой имеется у специалистов .

Более поздние изыскания тоже содержат информацию о том, что найденные в Минусинской котловине высокохромистые шпинелиды являются индикаторными минералами алмазоносных кимберлитов. Есть и другие данные, подтверждающие гипотезу об алмазах, но они понятны лишь геологам, и чтобы не перегружать читателей, добавим только, что в 1990-х годах Хакасгеолком выдал лицензию на поиски алмазов в районе трубки Тергешс- кой.

Нам удалось пообщаться с геологом, который бывал в Минусинской котловине и знает, какие богатства там находятся. Геолог, кандидат технических наук Станислав Завацки рассказал NEWS.ru, что эта земля богаче Афганистана, за который идёт борьба сейчас.

Надо понимать, что Минусинская котловина очень богатая. Полезных ископаемых в Минусинской впадине так много, что их даже не перечислишь, начиная от урана и золотых месторождений, на которых я там был, до палладия и платины. Там ведь находятся полиметаллические руды, в которых есть хром, никель, кадмий и так далее. Почти полная таблица Менделеева, — сообщил геолог.

По его словам, всё это на глубине 2-3 километра, а то что глубже, лучше и не говорить, это стратегический резерв. Что касается алмазов, то Завацки считает, что их там нет, однако специалист может и не знать об этом. Даже если бы и были, то такую информацию стараются не выдавать.

Минусинская котловина imSiberian/facebook.com

В целом, идею строительства городов в этом месте геолог одобрил, главное, чтобы аккуратно всё делали, не разрушали природу. Он уверен, что людей надо возвращать в Сибирь.

Игры патриотов

Кто же в России будет против усиления инфраструктурного, ресурсного и демографического потенциалов, которые обещает строительство новых городов? Ведь это и контроль над территориями, которые ещё недавно были готовы оставить без людей. Конечно понятно, что существуют и стратегические интересы, в рамках которых нежелательно раскрывать секреты. Однако у общества гораздо меньше подозрений, когда всё ясно и прозрачно. И вполне справедливый вопрос, как наполнить NEW-Минусинск людьми, когда рядом стоящий Абакан насчитывает 187 тысяч и не особо развивается. И чем он плох для поставленных задач?

Может быть никто не собирается посвящать население уже существующих городов в то, что планируется делать в новых? Именно поэтому их и надо построить заново, с нуля?

Как бы там ни было, новый город потребует огромных усилий, в условиях, когда комсомольцев уже нет и строить придётся за немаленькие деньги, даже если их не будут разворовывать. А чтобы в городе жили люди, денег надо будет ещё больше. И людям надо будет их где-то зарабатывать.

Надо продумать, как часть богатств из Минусинской котловины использовать для развития города и региона. Ведь нужен транспорт, школы, больницы и даже салоны красоты. Очень много всего нужно для города. И он должен быть приятен для жизни, чтобы там захотели остаться, — сказал Завацки.

Есть и другие опасения по поводу проекта. С одной стороны, города строятся именно для того, чтобы удержать территории. Но с другой — сколько уже было потеряно наших городов, которые ушли в итоге за границы России. Не построим ли мы что-то, чем потом будут пользоваться китайцы, талибы (запрещены в России), ещё кто-то? Остаётся надеяться, что предложение, которое вызвало столько восторга, действительно продумано и не является лишь предвыборным обещанием.