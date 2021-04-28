Чем для россиян обернётся ужесточение наказания за выплату «серой» зарплаты

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Совет Федерации подготовит предложения по ужесточению наказания для работодателей за выплату сотрудникам неофициальной зарплаты. О том, как инициатива российских сенаторов изменит ситуацию на рынке труда, NEWS.ru рассказал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, усиление ответственности для недобросовестных работодателей практически не изменит ситуацию с долей «серых» зарплат, поскольку российские бизнесмены найдут иные методы избежать налогообложения.

Наши предприниматели найдут иную схему, которую найти будет крайне сложно. Найдут они выставочных человек 10, оштрафуют, но не более того. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

Как отметил экономист, добиться легализации значительной части заработных плат можно благодаря улучшению предпринимательского климата. При комфортных экономических условиях владельцы компаний перестали бы скрывать прибыль своих сотрудников от налоговиков.

Если принимать экономические меры, то это улучшение предпринимательского климата, снижение налогов, улучшение Трудового кодекса с точки зрения найма и увольнения работников. То есть с точки зрения предпринимательского климата главные меры, — подчеркнул эксперт.

По данным Совфеда, объём фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, при этом 30–40% россиян получают «серую» зарплату.

Ранее в беседе с NEWS.ru завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН Мария Петровская рассказала, чем неофициальные зарплаты невыгодны россиянам. Работодатель может понизить «серую» зарплату работнику, поскольку она не закреплена юридически.