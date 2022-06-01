Цены на яйца, огурцы и помидоры снизились в России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Цена на яйца куриные в период с 21 по 27 мая снизилась на 3% в России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Шоколадные конфеты вместе с тем подорожали на 1,3%. На сухие молочные смеси для детского питания цены выросли на 1,1%, на маргарин — на 1%, мясные консервы для детского питания — на 1,1%, поваренную соль — на 0,6%, на варёные колбасы и печенье — на 0,5%.

Повысились за указанный период времени цены на баранину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, сыры сычужные. Повышение составило 0,4%. На масло подсолнечное, молоко стерилизованное, хлеб, консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный цены выросли на 0,3%.

Говядина, молоко пастеризованное, творог, пшено, водка, обеды в столовой и закусочных подорожали на 0,2%. Масло сливочное и сметана подорожали на 0,1%.

Одновременно снизились цены на свинину — на 0,5%, мясо кур на 0,4%, крупу гречневую и вермишель — на 0,3%, макаронные изделия — на 0,1%. Яйца куриные в целом по стране подешевели на 3%, сахар-песок — на 0,9%. Подешевела на 2,6% плодоовощная продукция. Огурцы стали дешевле на 12,3%, помидоры — на 8%, капуста белокочанная — на 4,4%, свекла столовая — на 1,3%, морковь — на 0,7%.

Картофель подорожал на 2,1%, лук репчатый и яблоки — на 1%, бананы — на 0,8%.

Ранее сообщалось, что в марте — апреле 2022 года в магазинах резко сократился ассортимент бытовой химии и средств для персонального ухода. С 21 марта по 1 мая 2022 года количество товарных позиций в этих категориях снизилось на 23% к аналогичному периоду прошлого года.