Цена на сжиженный газ обновила исторический максимум

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ) вновь обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Стоимость впервые в истории
Цена на бензин АИ-92 немного снизилась — на 0,2%, до 57 тысяч рублей за тонну, а стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 0,2%, до 58,82 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо подорожало на 0,04%, до 51,26 тысячи рублей за тонну.
Ранее сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вновь упала до показателей понедельника, 9 августа, после роста более чем на 20% утром.
С 07:00 до 08:00 мск прокачка газа по газопроводу увеличивалась почти до 1,83 млн куб. м/ч против 1,5 млн куб. м/ч накануне. Однако с 10:00 до 11:00 мск она вновь