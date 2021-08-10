Цена на сжиженный газ обновила исторический максимум

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ) вновь обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость впервые в истории превысила отметку 50 тысяч рублей за тонну, составив 50,95 тысячи рублей. Рекорд обновляется шестой торговый день подряд. СУГ в основном используется в качестве газомоторного и бытового топлива.

Цена на бензин АИ-92 немного снизилась — на 0,2%, до 57 тысяч рублей за тонну, а стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 0,2%, до 58,82 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо подорожало на 0,04%, до 51,26 тысячи рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вновь упала до показателей понедельника, 9 августа, после роста более чем на 20% утром.