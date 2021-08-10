Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа упала после роста утром

Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вновь упала до показателей понедельника после роста более чем на 20% утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Как сообщается, с 07:00 до 08:00 мск прокачка газа по газопроводу увеличивалась до почти 1,83 млн куб. м/ч против 1,5 млн куб. м/ч накануне. Однако с 10:00 до 11:00 мск она вновь снизилась до показателей менее чем 1,5 млн куб. м/ч.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России, что создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах.

Эксперты предполагали, что ремонт на предприятии займёт несколько месяцев. По их оценкам, падение экспорта могло составить 66%.

На заводе ночью 5 августа случился сильный пожар. После аварии резко сократился объём поставок газа по газопроводу Ямал — Европа. Примерно в 18:00 по московскому времени 5 августа прокачка рухнула с 1,92–2,1 млн куб. м в час до 1 млн.