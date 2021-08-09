ЧП на заводе «Газпрома» грозит рынку дефицитом газа

Пожар на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России, что создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах. Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперты считают, что ремонт на предприятии займёт несколько месяцев. По их оценкам, падение экспорта составит 66%.

Предприятие, где произошёл взрыв и пожар, выделяет этан и отправляет конденсат на Сургутский завод по стабилизации. Там из него выделяют СУГ и широкую фракцию лёгких углеводородов (ШФЛУ). Полная остановка предприятия в Сургуте приведёт к снижению поставок сырья для производства СУГ на крупнейший в России нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим».

На предприятии ночью 5 августа случился сильный пожар. После аварии на заводе прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза.

После аварии резко сократился объём поставок газа по газопроводу Ямал — Европа. Примерно в 18:00 по московскому времени 5 августа прокачка рухнула с 1,92–2,1 млн куб. м в час до 1 млн.

Ранее сообщалось, что ЧП может иметь серьёзные последствия для окружающей среды. Об этом в интервью NEWS.ru заявил заслуженный эколог России Андрей Пешков.