Эколог назвал серьёзным вред природе после ЧП на заводе «Газпрома»

Авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое может иметь серьёзные последствия для окружающей среды. Об этом в интервью NEWS.ru заявил заслуженный эколог России Андрей Пешков.

По его словам, при возгорании углеводорода — не важно, это мазут, газ или ещё что-то — ядовитые продукты горения вступают в реакцию и с влагой, и с азотом, и с серой, и с другими веществами, находящимися в воздухе. Всё это приводит к совершенно непредсказуемой реакции между собой, поступает в водную среду, в атмосферный воздух и выпадает в форме осадков.

Всем этим дышит не только человек, но и животные, и растения — вот это уже серьёзно, — заявил Пешков.

Ущерб от чрезвычайного происшествия на заводе может составить сумму с девятью нулями, заключил эколог.

Ранее сообщалось, что на заводе случился сильный пожар. После аварии на заводе прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза, но к настоящему времени наполовину восстановлена. Начато расследование произошедшего.

После этого резко сократился объём поставок газа по газопроводу Ямал — Европа. Примерно в 18:00 по московскому времени 5 августа прокачка рухнула с 1,92–2,1 млн куб. м в час до одного миллиона.