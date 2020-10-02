Цены на нефть впервые с июня упали ниже $39 за баррель

https://static.news.ru/photo/c04ed914-049e-11eb-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость фьючерсов на нефть Brent опустилась ниже отметки в $39 за баррель впервые за последние четыре месяца.

По состоянию на 13:21 мск цена на нефть Brent опускалась до $38,99 за баррель, к 13:48 она скорректировалась до $39,22, сообщает RNS.

Стоимость барреля нефти WTI снижалась до $36,85 и восстановилась до $37,11.

Ранее NEWS.ru писал о том, что цены на нефть продолжают падение второй день подряд. Утром в пятницу фьючерсы на Brent упали на 3,54% по сравнению с закрытием торгов накануне. По данным MarketWatch, в четверг нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября. Инвесторы опасаются по поводу спроса, несмотря на то что в США предложение нефти продолжает снижаться.