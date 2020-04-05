Цены на нефть снижаются в ожидании перенесённого заседания ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти опускается в пределах 3% на фоне ожидания отложенной встречи ОПЕК+.

Согласно данным торгов, июньские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 1,61%, достигая отметки в $33,56 за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI снижалась на 3,18% — до $27,43 за баррель.

Стоимость нефти начала падать после значительного роста после того, как заседание ОПЕК+ было перенесено с 6 на 9 апреля.

Как писал NEWS.ru, ранее независимый эксперт по анализу нефтяного рынка из Кувейта Камель аль-Харами заявил, что участие США в заседании ОПЕК+, наряду с Саудовской Аравией и Россией, будет ключевым в усилиях по восстановлению баланса на нефтяном рынке.