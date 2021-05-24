Нефть начала расти после новостей об эффективности вакцины Pfizer

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На утренних торгах Московской Биржи стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent показывает рост. Так, на 11:30 мск её цена поднялась на 0,95% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла значения в $67,45 за баррель.

По мнению аналитиков издания «Экономика сегодня», рост может быть связан с публикацией отчёта Министерства здравоохранения Англии о тестах вакцины Pfizer и ожиданием итогов иранской ядерной сделки. По имеющимся данным, документ ведомства свидетельствует об эффективности препарата в отношении нового штамма коронавируса, следовательно, можно не опасаться новой вспышки заболеваемости в проводящих вакцинацию странах.

Эксперты полагают, что в случае заключения договорённости между странами ограничения снимут и начнётся постепенное наращивание объёмов добычи сырья.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США на опосредованных переговорах с Ираном в Вене пока не увидели, что власти Исламской Республики готовы вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.