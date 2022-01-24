Цены на газ за день выросли почти на 20%, превысив $1100

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 27 декабря 2021 года поднялась выше $1100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала торгового дня составил 19,4%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1102 за тысячу кубометров, или €94,3 за мегаватт-час.

Ранее The Times предположила, что Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия» и сократит поставки газа в Европу, если Запад введёт санкции из-за эскалации на Украине. Такого развития событий опасаются правительственные чиновники Великобритании: по их словам, при этом страна может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

Другие страны Европы, по информации издания, зависят от российских поставок гораздо сильнее. Так, около 40% общего объёма российских поставок приходятся на Германию, а Швеция и Финляндия зависят от них практически полностью. Таким образом, по словам собеседников Times, нынешняя ситуация связана с высокими мировыми ценами на топливо, а не с надёжностью поставок.

Между тем ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Европа останется без российского газа в случае таких санкций со стороны Запада, из-за которых страны потеряют возможность сотрудничать с «Газпромом», и увлекаться санкциями для европейцев весьма опасно.