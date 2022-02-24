Цены на газ в Европе в моменте превысили $1500

Стоимость газа в Европе выросла на 40%, об этом свидетельствуют данные биржи ICE. В моменте она превысила $1500 за тысячу кубометров. Сейчас газ торгуется на уровне $1450.

Стоимость мартовского фьючерса на газ доходила в ходе торгов 24 февраля до $1501,9 за одну тысячу кубометров.

Накануне стоимость газа в Европе превысила $1000, впервые с 14 февраля. Цены на энергоносители в Европе растут на фоне начала военной спецоперации России на территории Украины.

Как ранее заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право.

Ранее президент Чехии Милош Земан также призвал отключить Россию от международной межбанковской платёжной системы SWIFT. Он осудил действия РФ в отношении Украины, назвав их актом неспровоцированной агрессии.